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The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında... 1989'daki kehanetleri ortaya çıktı!

The Simpsons dizisi, yıllardır gelecekte olacak olayları tahmin eden bir dizi olarak ün kazanmıştır. 2000'li yıllarda yayınlanan bir bölümde, Donald Trump'un başkan olacağı öngörüsü gibi birçok kehanetleri gerçekleşmiştir. Şimdi ise dikkatleri çeken konu, doların değersizleşeceği ve yerini sanal para birimlerine bırakacağı kehanetidir. The Simpsons'un 2013 yılında yayınlanan "The Winter of His Content" adlı bölümünde, Simpson ailesi bir dizi çılgın maceraya atılır. Bu macerada, babaları Homer, yeni bir iş bulur ve bu iş sayesinde bir servet kazanır. Ancak kazandığı bu servet dolar cinsindendir ve bölümün sonunda, doların tamamen değersizleşeceği ve yerine sanal para birimlerinin kullanılacağı öngörüsü yapılmaktadır.

takvim.com.tr
03.05.2023 10:41 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:41
The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında... 1989’daki kehanetleri ortaya çıktı!

The Simpsons'un yeni tahminleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Uzun süredir devam eden dizi, geleceğimizi tahmin etme konusunda büyük ün kazandı. Daha önce, Lady Gaga'nın Super Bowl performansı, Donald Trump başkanlığı, Coronavirüs ve daha fazlasını önceden bilen bu yapım hala gizemini koruyor. İşte The Simpsons'un yeni tahminleri...

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The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında... 1989’daki kehanetleri ortaya çıktı!

ABD VE ÇİN ARASINDA BİR NÜKLEER SAVAŞ

Simpsonlar ABD ile Çin arasında bir nükleer savaş olabileceğini tahmin ediyor. Bir bölümünde haber spikerinin "Amerika ve Çin'in savaş ilan ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiririm. Büyük bir nükleer saldırının bir saat içinde kıyılarımıza ulaşması bekleniyor!" ifadeleri kullanılmıştı.

The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında... 1989’daki kehanetleri ortaya çıktı!

MARS SEYAHATİ

Simpsonlar'ın 27. sezonu, Marge ve Lisa'nın kızıl gezegene seyahat eden ve burada yaşayan ilk insanlardan biri olmaya gönüllü olduğu gösteriliyordu.

The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında... 1989’daki kehanetleri ortaya çıktı!

Exploration Inc'in 2026 yılına kadar insanları gezegeni kolonileştirmeleri için gezegene göndermeyi umduğu için bu bölümün de tahminlerinin doğru çıktığı belirtiliyor.

The Simpsons yine tahmin etti! 2024-2026 yıllarında... 1989’daki kehanetleri ortaya çıktı!

Dizinin gündem olan o bölümünde yere düşen doları kimsenin almadığı görülüyor. Yerde dolar gören herkes "Bu eski bir oyun" ve "Bu oyunu yemem." ifadelerini kullanıyor.

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