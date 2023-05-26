The Simpsons yine şoke etti! 2024’e girer girmez bunlar olacak! 9 ay içerisinde... 30 yıl önce tek tek uyarmışlar!

The Simpsons dizisinin 2024 kehanetleri ortaya çıktı. Amerikan animasyon dizisi 34 yıllık sürecinde birçok tahminiyle gündeme geliyor. Dizide geçen olayların daha sonra gerçek hayatta da meydana gelmesi diziye olan ilgiyi büyük oranda arttırdı. Bu nedenle çok fazla komplo teorisi ortaya atılıyor. Son olarak dizinin 2024 yılına dair bazı kehanetleri sosyal medyada gündem oldu.