The Simpsons yine şoke etti! 2024'e girer girmez bunlar olacak! 9 ay içerisinde... 30 yıl önce tek tek uyarmışlar!
The Simpsons dizisi, geçmişte birçok olayı sıradışı bir şekilde tahmin etmesiyle tanınmaktadır. Koronavirüs salgınından ikiz kulelerin yıkılışına kadar birçok önemli olayı önceden gördüğü iddialarıyla gündeme gelmiştir. Şimdi ise diziye göre 2024 yılında gerçekleşecek olaylar paylaşıldı ve sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. İşte The Simpsons'un 2024 kehanetleri.
The Simpsons dizisinin 2024 kehanetleri ortaya çıktı. Amerikan animasyon dizisi 34 yıllık sürecinde birçok tahminiyle gündeme geliyor. Dizide geçen olayların daha sonra gerçek hayatta da meydana gelmesi diziye olan ilgiyi büyük oranda arttırdı. Bu nedenle çok fazla komplo teorisi ortaya atılıyor. Son olarak dizinin 2024 yılına dair bazı kehanetleri sosyal medyada gündem oldu.
İŞTE 2024'ÜN İLK YILINDA OLACAĞI İDDİA EDİLEN KEHANETLER...
-ABD ile Çin arasındaki nükleer savaş
-Exploration Inc'in 2026 yılına kadar insanları gezegeni kolonileştirmeleri için göndermesi.
-Şirketlerin çevresel bir facia oluşturacağı ve bu oluşan faciadan korunmak için bir kubbe kurulacağı
-2024 seçimlerini Donald Trump'ın kazanacağını
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasını bilen Simpsonlar Trump'ın 2024'te yeniden aday olacağını 2015 yılındaki bir bölümünde bilmiş.