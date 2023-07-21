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The Simpsons 2024 kehanetleri yine korku saldı! Kapanma geri gelecek iddiası şoke etti! Sıcakların aşırı derecede artması...

The Simpsons komedi ve hiciv türündeki animasyon dizisiyle uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alıyor. Bu çizgi dizinin beklenmedik bir şekilde geleceği önceden tahmin ettiğini düşünüyor. Sosyal medyada ve internet platformlarında yayılan bir iddiaya göre The Simpsons bir bölümünde aşırı sıcaklar sebebiyle kapanmaların ve insanların sıcak havadan dolayı ölümlerinin işlendiği bir senaryo ile geleceği tahmin etti.

takvim.com.tr
21.07.2023 11:35 - Son Güncelleme: 21.07.2023 11:36
The Simpsons 2024 kehanetleri yine korku saldı! Kapanma geri gelecek iddiası şoke etti! Sıcakların aşırı derecede artması...

Matt Groening tarafından yaratılan ve 1989 yılında televizyon ekranlarına merhaba diyen efsanevi animasyon dizisi The Simpsons geleceği tahmin ettiği iddialarıyla gündemde sık sık yer alıyor. Titan denizaltı, Trump, Threads ve birçok güncel olayın dizide yer aldığının görülmesinin ardından yeni ortaya çıkan bir tahmin duyanları şoke ediyor. İşte The Simpsons 2024 kehanetleri...

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The Simpsons 2024 kehanetleri yine korku saldı! Kapanma geri gelecek iddiası şoke etti! Sıcakların aşırı derecede artması...

Son zamanlarda ortaya atılan iddialardan biri The Simpsons"un aşırı sıcaklarla ilgili bir bölümde yeniden geleceği tahmin ettiği oldu.

The Simpsons 2024 kehanetleri yine korku saldı! Kapanma geri gelecek iddiası şoke etti! Sıcakların aşırı derecede artması...

İddialara göre, dizinin bir bölümünde Springfield kasabasını kavuran kavurucu sıcaklar nedeniyle işletmeler kapanıyor ve insanlar sıcaklıktan dolayı hayatını kaybediyor. Daha sonrasında da insanlar evlerine kapanarak dışarı çıkılması mümkün olmayan bir hava olayıyla karşılaşıyor.

The Simpsons 2024 kehanetleri yine korku saldı! Kapanma geri gelecek iddiası şoke etti! Sıcakların aşırı derecede artması...

Öte yandan, bazı bilim insanları ve aktivistler, bu sahnelerin gerçek hayatta karşılaşılan iklim değişikliği sorununa dikkat çektiğini ve insanların sorumluluk alması gerektiğini belirttiler. Özellikle son zamanlarda artan aşırı sıcaklar sebebiyle The Simpson'sun 2024 kehanetleri arasında aşırı sıcaklardan eve kapanmaların yaşanabileceği iddia ediliyor.

The Simpsons 2024 kehanetleri yine korku saldı! Kapanma geri gelecek iddiası şoke etti! Sıcakların aşırı derecede artması...

The Simspons 2024 kehanetleri yeniden gündemde yerini aldı. Instagram Threads, Titan Denizaltı ve birçok tahmininden sonra fenomen dizinin gelecek sene tahminleri merak ediliyor. İşte The Simpsons 2024 kehanetleri...

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