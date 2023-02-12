The Simpsons 16. sezon 13. bölüm kan dondurdu! Her şeyi bilen çizgi film! "Kahramanmaraş'a yetişmek zorundayız..." Simpsons Kahramanmaraş depremini tahmin etti!

Kahramanmaraş depreminin Simpson dizisinde tahmin edildiği belirtiliyor. Beyrut'taki patlama, koronavirüs salgını gibi yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle ses getiren Simpsonlar çizgi dizisi, Kahramanmaraş'taki depremi de bildi. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Simpsonlar'da Kahramanmaraş'a giden Türk gemisi ile depreme vurgu yapılıyor. Ortaya çıkan iddialar sonrası Simpsons Kahramanmaraş depremini önceden mi bildi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Kahramanmaraş depremi ile Simpsons dizisi arasındaki ilişki...