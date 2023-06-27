Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Sebebi ortaya çıktı...

Birçok insan anne tarafındaki akrabalarıyla daha güçlü bağ kurar. Utah Üniversitesi'nde sosyolog olan Sonia Salari sonunda bu konuya açıklık getirdi. Çocukların anne tarafındaki akrabalarıyla daha yakın olması meğer bu durumdan kaynaklanıyormuş! Siz de teyzelerinizi daha çok seviyor halalarınızla daha mesafeli bir ilişki yaşıyorsanız sebebi ortaya çıktı. İşte anne tarafına daha yakın hissetmemizin sebebi...