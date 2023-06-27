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Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Sebebi ortaya çıktı...

Aile ilişkileri her birey için önemli bir faktördür ve her ailede farklı dinamikler bulunur. Bu dinamiklerden biri de baba tarafının genellikle daha mesafeli olmasıdır. Araştırmalar, bu durumun farklı faktörlere dayandığını göstermektedir. Eğer siz de anne tarafınızı daha çok seviyorsanız, sebebi aşağıda açıklanmaktadır. İşte genellikle anne tarafının sevilmesinin nedenleri.

takvim.com.tr
27.06.2023 09:08 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:08
Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Sebebi ortaya çıktı...

Birçok insan anne tarafındaki akrabalarıyla daha güçlü bağ kurar. Utah Üniversitesi'nde sosyolog olan Sonia Salari sonunda bu konuya açıklık getirdi. Çocukların anne tarafındaki akrabalarıyla daha yakın olması meğer bu durumdan kaynaklanıyormuş! Siz de teyzelerinizi daha çok seviyor halalarınızla daha mesafeli bir ilişki yaşıyorsanız sebebi ortaya çıktı. İşte anne tarafına daha yakın hissetmemizin sebebi...

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Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Sebebi ortaya çıktı...

Utah Üniversitesi'nde sosyolog olan Sonia Salari düzenli olarak aile çalışmaları dersi veriyor.

Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Sebebi ortaya çıktı...

Öğrencilerine bu konuyla ilgili anket yapan Sonia Salari her zaman anne tarafının daha çok sevildiğini gözlemledi.

Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Sebebi ortaya çıktı...

Başka bir çalışmada ise anne ve babanın özellikle kızlarının çocuklarına daha bağlı olduğu ortaya çıktı.

Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Sebebi ortaya çıktı...

Bu durumun ardından birçok sebep olduğu düşünülse de aslında tamamen ciinsşişyet rolleriyle ilgili bir durum olduğu belirtildi.

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