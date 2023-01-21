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Haberler Trend Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...

Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...

Zaman zaman mutfakta ya da banyoda kötü kokular duyarsınız. Bu kötü kokular genellikle tıkanmış lavabodan gelmektedir. Düzenli şekilde lavaboyu temizlerseniz, kötü kokuları da yok etmiş olursunuz.

takvim.com.tr
21.01.2023 12:36 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:36
Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...

Lavabolar, zamanla pislik artıkları nedeniyle tıkanma yapar. Bu tıkanmalar da evin su basmasına sebep olabilir. . Bazen birkaç kere denesek de tıkanıklığı açmak bizi hayli uğraştırabilir. Marketten aldığımız lavabo açıcılar hemen hemen herkesin başvurduğu başlıca yöntemlerden fakat bu açıcıların içindeki kimyasallar kaş yaparken göz çıkarabilir. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tıkanmış lavaboyu açma yöntemleri...

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Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...

1) PEÇETE KALINTILARINI ALIN

Bulaşık yıkama esnasında lavabo içine bazı yemek artıkları dökülmektedir. Bu yemek artıkları lavabo deliklerini tıkayarak suyun gitme hızını düşürür ve gider borusunda birikme meydana getirir.

Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...

2) TEL YARDIMIYLA TEMİZLEYİN

Lavabo giderinde bir şeyler kaldığını düşünüyorsanız; kalın bir tel yardımıyla delikleri temizleyin. Bir yandan lavabo deliklerine teli sokarken diğer yandan musluk suyunun açık olmasını sağlayın. Siz deliklerden gideri temizlerken su da kirlerin daha hızlı akmasını sağlar.

Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...

3) SICAK SU AKITIN

Sıcak suyun yemek artıklarını daha hızlı eritme ve akıtma etkisi bulunur. Bu nedenle lavabo giderini ve tıkanıklığı açmak için zaman zaman kaynar su dökmeniz gerekir. Her bulaşık yıkama sonrasında ya da banyo lavabosunu kullanımdan sonra, lavabo deliklerinden sıcak su akıtmanız önerilir.

Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...

4) KARBONAT VE SİRKELİ SU HAZIRLAYIN

Boş ve su akıtılmış lavabonun içine 1 fincan dolusu karbonat dökün. Karbonatın tüm lavabo yüzeyine gelmesine özen gösterin. Özellikle de lavabo deliklerinde bolca dökmelisiniz. Şimdi karbonatın döküldüğü yerlere beyaz sirke ya da elma sirkesi dökün ve karbonatın köpürmesini bekleyin.

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