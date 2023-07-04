TEMMUZ 2023 SİGARAYA 5 TL ZAM GELECEK Mİ? En düşük- en yüksek sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel liste...
Sigaraya zam iddialarının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Temmuz'da emekli ve memurlara yapılacak zam sonrası sigara fiyatları da değişecek mi merak ediliyor. Peki, TEMMUZ 2023 SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? En düşük- en yüksek sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte detaylar...
04.07.2023 09:15 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:17
Yeni güncel sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Enflasyon verileriyle maaş zamlarının artışa geçmesi halinde sigaraya zam olup olmayacağı merak ediliyor. "Temmuz sigara zammı olacak mı" sorusuna marketlerde yanıt aranıyor. Peki, TEMMUZ 2023 SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? En düşük- en yüksek sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte detaylar...
SON OLARAK HAZİRANDA ZAM GELMİŞTİ
Haziran ayında sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli oldu.
Ardından bir diğer sigara grubuna da zam geldi. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi .Zam sonrası en ucuz sigara 36.50 TL oldu.