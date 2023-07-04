TEMMUZ 2023 SİGARAYA 5 TL ZAM GELECEK Mİ? En düşük- en yüksek sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel liste...

SON OLARAK HAZİRANDA ZAM GELMİŞTİ

Haziran ayında sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli oldu.

Ardından bir diğer sigara grubuna da zam geldi. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi .Zam sonrası en ucuz sigara 36.50 TL oldu.