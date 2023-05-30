Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Hesabınızdaki tüm bilgiler tehlikede! Yüksek derecede alarm verildi!
Telefonlarda yer alan bazı uygulamaların dönem dönem çeşitli zararlarının olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı. Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
30.05.2023 08:47 - Son Güncelleme: 30.05.2023 08:47
Joker virüsü mobil cihazlarda kötü niyetli yazılımlar arasında yer alan bir tür zararlı yazılımlar olarak biliniyor. Bu virüs, Android platformunda yaygın olarak görülüyor ve kullanıcıların haberi olmadan kısa mesajlar göndererek veya kullanıcının onayı olmadan abonelik hizmetlerine kaydolmasına neden oluyor. Bu şekilde kullanıcıların parasını çalmayı hedefliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.
SES KAYIT UYGULAMALARI
Ses kayıt uygulamaları, kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmek için kullanabilecekleri uygulamalardır.