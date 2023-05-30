Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse dikkat! Hesabınızdaki tüm bilgiler tehlikede! Yüksek derecede alarm verildi!

Joker virüsü mobil cihazlarda kötü niyetli yazılımlar arasında yer alan bir tür zararlı yazılımlar olarak biliniyor. Bu virüs, Android platformunda yaygın olarak görülüyor ve kullanıcıların haberi olmadan kısa mesajlar göndererek veya kullanıcının onayı olmadan abonelik hizmetlerine kaydolmasına neden oluyor. Bu şekilde kullanıcıların parasını çalmayı hedefliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.