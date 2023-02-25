Tek tek açıklandı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Ailedeki Gülgün, İfakat, Ferit, Seyran, Sultan meğer...

Yalı Çapkını dizisi hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen diziye dair söylenenler ağızları açık bıraktı. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan dizi için Gülseren Budayıcıoğlu 'Hikayesi gerçek' açıklaması yapmıştı. Seyran, Pelin ve Ferit arasında gelişen olaylar Korhan yalısında sürekli kaosa neden oluyor. Budayıcıoğlu kendisine gelen ve hikayeyi anlatan kişinin Ferit olduğunu daha önce açıklamıştı. Peki Yalı Çapkını kimin hikayesi? Hangi aileyi anlatıyor? Hizmetçi Seyran'ın çocuğunun babası kim? İşte şoke eden detaylar...