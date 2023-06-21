T.C Kimlik Numarası ezberleme şeklini söyle zeka seviyeni öğren! Bu şekilde ezberleyenler üstün zekalı çıkıyor

2+3+2+2+2 ( Natüralist ve kişisel-içsel zeka)

Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır.