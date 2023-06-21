T.C Kimlik Numarası ezberleme şeklini söyle zeka seviyeni öğren! Bu şekilde ezberleyenler üstün zekalı çıkıyor
T.C. Kimlik numarası milyonlarca kişi tarafından ezbere biliniyor. T.C. Kimlik ezberleme insanların hafızalarını kullanarak belirli bir dizi sayı ve harfi hatırlamalarını gerektiren bir aktivite olarak biliniyor. Bu aktivite bellek ve dikkat yeteneklerini gerektiriyor ve bunların gelişmesine yardımcı olabiliyor. T.C. Kimlik numarasının ezberlenme şekline göre bazı insanlar sosyal zekalı, bazıları detaycılığa, bazıları sportif veya müzikal zekalı sayılabiliyor.
11 haneli numaraların ezberlenme şekli kişinin zeka türü hakkında önemli ipuçları veriyor. Ancak sadece T.C. kimlik numarasını ezberlemek genel olarak zeka seviyesini ölçmek için yeterli bir gösterge olmuyor. Zeka, bireylerin problemleri çözme, analitik düşünme, yaratıcılık, ve bilgiyi anlama yeteneğini ifade ediyor. T.C Kimlik Numarası ezberleme şeklini söyle zeka seviyeni öğren. Bu şekilde ezberleyenler üstün zekalı çıkıyor.
Zeka, farklı alanlarda ve farklı şekillerde ortaya çıkabilen bir dizi yeteneği ifade ediyor. Zihinde 8 farklı zeka türü bulunmaktadır ve T.C. Kimlik Numarasının ezberlenme şekli de büyük önem taşıyor.
2+3+2+2+2 ( Natüralist ve kişisel-içsel zeka)
Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır.
2+3+3+3 ( Sosyal ve görsel zeka)
Yüksek hayal gücüne sahiptirler. Boşluk ortamlarında bile yol-yön bulabilme becerisine sahiptirler. Resim, heykel gibi alanlarda kendini gösterme eğilimindedirler. Çok güzel resimler yapabilirler. Uzayda bulunan nesnelerin aralarındaki etkileşim ve ilişkiyi anlamlandırabilme becerilerine sahiptirler.