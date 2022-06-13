TC kimlik no ile başvuran herkese 125 bin TL hesaplara aktarılıyor! 5724’e kısa SMS göndermeniz yeterlidir

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, başlangıç faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak belirledi.