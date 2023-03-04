Tarım Kredi 3-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Büyük boy sürprizli TMO Ayçiçek yağı 135 TL! Kooperatif marketleri çıldırdı 39 üründe fiyatlar az evvel pir düştü!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 3-14 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğunu sergiledi, her gün yüzlerce kişinin alışveriş yaptığı marketin indirimli ürünleri belli oldu. Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu bir süredir merakla bekleniyordu. Mart ayının gelmesiyle okkalı kampanya başladı. Bu hafta özellikle büyük boy ürünlerin indirime girmesi dikkat çekti. Bugünden itibaren Kooperatif marketlerine giden 5 litrelik TMO ayçiçek yağı 135 TL'ye alacak. Büyük boy toz şeker fiyatı da 105 TL'ye düştü. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 3-14 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.