Tamamı yerli ve milli! Hürjet'in yakıt sistemleri için önemli gelişme
Hürjet için önemli gelişme... Türk savunma sanayii de imza atılan başarılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tesis kurdu.
Hürjet için önemli gelişme... Türk savunma sanayii de imza atılan başarılara bir yenisi daha eklendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi testlerini gerçekleştirmek için atılan yeni adımı duyurdu.
TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projeleriyle tam bağımsız savunma sanayisi ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetlerin kazanılmasına devam ediliyor.
Projeyle Hürjet'in yakıt sistemi, ilk uçuştan önce, yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Uçağın birebir yakıt tankları ve yakıt sistemiyle yapılacak testlerde uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri teste tabi tutulacak.
Hürjet'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleştirileceği yeni tesisi kurmak için de çalışmalar başladı. Şirketin bu tesislerden kazanacağı test verileriyle platformların tasarımları iyileştirilecek.