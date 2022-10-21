Tamamı yerli ve milli! Hürjet’in yakıt sistemleri için önemli gelişme

Hürjet için önemli gelişme... Türk savunma sanayii de imza atılan başarılara bir yenisi daha eklendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi testlerini gerçekleştirmek için atılan yeni adımı duyurdu.