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Tamamı yerli ve milli! Hürjet'in yakıt sistemleri için önemli gelişme

Hürjet için önemli gelişme... Türk savunma sanayii de imza atılan başarılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tesis kurdu.

21.10.2022 11:15 - Son Güncelleme: 21.10.2022 11:15
Tamamı yerli ve milli! Hürjet’in yakıt sistemleri için önemli gelişme

Hürjet için önemli gelişme... Türk savunma sanayii de imza atılan başarılara bir yenisi daha eklendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi testlerini gerçekleştirmek için atılan yeni adımı duyurdu.

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Tamamı yerli ve milli! Hürjet’in yakıt sistemleri için önemli gelişme

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projeleriyle tam bağımsız savunma sanayisi ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetlerin kazanılmasına devam ediliyor.

Tamamı yerli ve milli! Hürjet’in yakıt sistemleri için önemli gelişme

TAMAMI YERLİ VE MİLLİ: HÜRJET İÇİN YAKIT TEST TESİSİ

Bu kapsamda TUSAŞ, Hürjet'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisi projesini hayata geçirdi.

Tamamı yerli ve milli! Hürjet’in yakıt sistemleri için önemli gelişme

Projeyle Hürjet'in yakıt sistemi, ilk uçuştan önce, yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Uçağın birebir yakıt tankları ve yakıt sistemiyle yapılacak testlerde uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri teste tabi tutulacak.

Tamamı yerli ve milli! Hürjet’in yakıt sistemleri için önemli gelişme

Hürjet'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleştirileceği yeni tesisi kurmak için de çalışmalar başladı. Şirketin bu tesislerden kazanacağı test verileriyle platformların tasarımları iyileştirilecek.

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