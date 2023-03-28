Takvimlerden tam 10 gün kayıp! iPhone Samsung kullananlar o yıla mutlaka baksın! Esrarengiz gerçek ortaya çıktı!

Tarih boyunca insanların dikkatini çeken birçok olay yaşandı. Ancak 1582 yılındaki takvim değişikliği, dünya çapında birçok kişinin dikkatini çeken ve hala konuşulan bir olay olarak hafızalara kazındı. 1582 yılı Ekim ayında takvimlerden 10 gün silinmesi birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluştursa da bu değişiklik Papa Gregory XIII tarafından yapılan bir değişiklik olarak tarihe geçti.