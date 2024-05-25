Sürpriz yumurta: Çelik gibi hafıza fit bir vücut! Bu faydasını daha önce duymadınız

Doyurucu bir besin olarak kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta, yalnızca lezzetiyle değil, içerdiği besin değerleriyle de sağlığımızı koruma altına alıyor. Günde bir yumurta tüketmenin hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi gördüğü biliniyor. Yumurta çelik gibi hafıza sayip olmamızı sağlarken kaslarımızı da güçlendiriyor. İşte mucizevi besinin saymakla bitmeyen faydaları...