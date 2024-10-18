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Başvuru şartları belli oldu: SunExpress, en az İLKÖĞRETİM MEZUNU personel alımı yapıyor!

SunExpress, hizmet kalitesini artırmak amacıyla servis ekip personeli alımına başladı. Adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı aranırken, başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olanlar eğitim sürecine katılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:50
Başvuru şartları belli oldu: SunExpress, en az İLKÖĞRETİM MEZUNU personel alımı yapıyor!

SunExpress, Antalya Muratpaşa'da yer alan SunExpress Plaza ofisinde çalışacak Servis Ekip Personeli alımı için ilan yayınladı. Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için servis ekip personeli alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. İlgili pozisyon için başvuru şartları ve süreç detayları, şirketin resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte SunExpress personel alımı ilanı...

Başvuru şartları belli oldu: SunExpress, en az İLKÖĞRETİM MEZUNU personel alımı yapıyor!

ARANAN ŞARTLAR

Başvuru yapacak adaylardan beklenen nitelikler:

  • En az ilköğretim mezunu olmak.
  • Servis hizmetlerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
  • Verimli ve organize çalışma becerisine sahip olmak.
  • İşbirliği yapabilen ve düzgün iletişim kurabilmek.
  • Gizlilik ve bilgi güvenliği konularında hassasiyet göstermek.
  • Problemler karşısında hızlı çözüm üretebilmek.
  • Görevlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamak.
Başvuru şartları belli oldu: SunExpress, en az İLKÖĞRETİM MEZUNU personel alımı yapıyor!

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Servis Ekip Personeli, ofis düzeninin aksamadan devam etmesini sağlamak için çeşitli görevlerden sorumlu olacak. İş tanımında yer alan ana görevler şu şekildedir:

İçecek ve servis hizmetleri: Çay, kahve gibi içeceklerin zamanında servis edilmesi ve eksiksiz hizmet sunulması.

Toplantı salonlarının düzenlenmesi: Toplantılardan önce salonların hazırlanması, masa ve sandalye düzeninin sağlanması.

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