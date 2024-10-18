SunExpress, Antalya Muratpaşa'da yer alan SunExpress Plaza ofisinde çalışacak Servis Ekip Personeli alımı için ilan yayınladı. Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için servis ekip personeli alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. İlgili pozisyon için başvuru şartları ve süreç detayları, şirketin resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte SunExpress personel alımı ilanı...