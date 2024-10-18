SunExpress, Antalya Muratpaşa'da yer alan SunExpress Plaza ofisinde çalışacak Servis Ekip Personeli alımı için ilan yayınladı. Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için servis ekip personeli alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. İlgili pozisyon için başvuru şartları ve süreç detayları, şirketin resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte SunExpress personel alımı ilanı...
Başvuru yapacak adaylardan beklenen nitelikler:
Servis Ekip Personeli, ofis düzeninin aksamadan devam etmesini sağlamak için çeşitli görevlerden sorumlu olacak. İş tanımında yer alan ana görevler şu şekildedir:
İçecek ve servis hizmetleri: Çay, kahve gibi içeceklerin zamanında servis edilmesi ve eksiksiz hizmet sunulması.
Toplantı salonlarının düzenlenmesi: Toplantılardan önce salonların hazırlanması, masa ve sandalye düzeninin sağlanması.