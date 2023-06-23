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Haberler Trend Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...

Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları İzmir ve Konya'da da görüldü. İzmir'de sıra halindeki parlak cisimlerin gökyüzünde ilerleyişi vatandaşlarda heyecan yaratırken, Konya'nın Kulu ilçesinde de Elon Musk'a ait olduğu tahmin edilen Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi gündem oldu. Peki Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...

23.06.2023 23:25 - Son Güncelleme: 23.06.2023 23:30
Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...

Starlink uyduları nedir, ne işe yarar, kaç tane, şuan nerede gibi sorular İzmir ve Konya'da görülen ışıkların ardından tekrar gündeme geldi.

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Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...

İZMİR'DE GÖRÜLEN IŞIKLAR MERAK UYANDIRDI

İzmir'de akşam saatlerinde gökyüzünde ilerleyen parlak cisimler dikkat çekti. Sosyal medyalarda paylaşılan görüntülerin ardından cisimlerin ne olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlandı.

Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen cisimlerin, Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...

STARLİNK UYDULARI KONYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Konya'nın Kulu ilçesi semalarında da sıralı ışıklar şeklinde görülen uydular vatandaşlar tarafından büyük merak uyandırdı.

Starlink uyduları nedir, ne işe yarar? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, şuan nerede? Son dakika Gökyüzünde görülen ışık 2023! Konya, İzmir...

Sıralı ışıklar şeklinde hareket eden uyduları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

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