SSK, Bağkur'luya 6.325 TL MAAŞ! Memura Emekliye %15 EK ZAM + % 8+6 T. Sözleşme zammı! 1300 TL intibak zammı gelecek mi?

Emekli ve Memurlar Ocak ayında %30 zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Öte yandan memur ve emeklisine ek gösterge zammı yansıtıldı. Temmuz zammı için de ilk veri belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranıyla beraber fark %6'ya ulaştı. Öte yandan emekli ve memurlar için %15 oranında ek zam yapılacağı konuşuluyor. Bu kapsamda arama motorlarında 'emekliye memura ek zam var mı?' sorusu merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar...