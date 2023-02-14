SSK, Bağkur'luya 6.325 TL MAAŞ! Memura Emekliye %15 EK ZAM + % 8+6 T. Sözleşme zammı! 1300 TL intibak zammı gelecek mi?
Ocak ayı hem memur hem de emekli için kazanç ayı oldu. Yapılan zamlarla emekli ve memur maaşına yüzde 30 zam yapıldı. Bu bağlamda en düşük emekli maaşı 5.500'e, memur maaşları ise 11.848 TL'ye yükseldi. Öte yandan emekli ve memura %15 ek zam yapılacağı ileri sürüldü. Peki, Emekli ve memura ek zam var mı? İşte detaylar.
Emekli ve Memurlar Ocak ayında %30 zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Öte yandan memur ve emeklisine ek gösterge zammı yansıtıldı. Temmuz zammı için de ilk veri belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranıyla beraber fark %6'ya ulaştı. Öte yandan emekli ve memurlar için %15 oranında ek zam yapılacağı konuşuluyor. Bu kapsamda arama motorlarında 'emekliye memura ek zam var mı?' sorusu merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar...
SSK ödemeleri tarihleri
SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,
21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,
25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,
Bağ-Kur ödemeleri tarihleri
Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,
27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.
MEMURA EMEKLİYE %15 EK ZAM GELECEK Mİ?
Memur ve emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Gazetevatan'da yer alan habere göre, yüzde 30'luk zam sonrası yeni bir zam için çalışma başlatıldığı ileri sürülüyor. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu iddia edilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor.