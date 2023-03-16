SOY AĞACI ortaya koyulu! Bilinen ilk Türk kimdir? Türklerin soyu nereden geliyor? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay, Gagavuz...
Nuh peygamberin oğullarından Yâfes'in "Türk" adlı oğlunun neslindendir. Türk milletinin kökünün dayandığı "Türk" adındaki insan, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yâfes'in oğlu olan kişidir.
16.03.2023 10:20 - Son Güncelleme: 16.03.2023 10:22
Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Son yarım yüzyıl içinde yapılan antropolojik incelemeler Türklerin beyaz ırktan olduğunu göstermiştir. Türkler, dört büyük beyaz ırk gurubundan biri olan Europid gurubunun Turanid kolundandırlar. Tarihteki ilk Türk ve Türklerin soy ağacını sizler için derledik. İşte detaylar...