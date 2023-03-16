SOY AĞACI ortaya koyulu! Bilinen ilk Türk kimdir? Türklerin soyu nereden geliyor? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay, Gagavuz...

Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Son yarım yüzyıl içinde yapılan antropolojik incelemeler Türklerin beyaz ırktan olduğunu göstermiştir. Türkler, dört büyük beyaz ırk gurubundan biri olan Europid gurubunun Turanid kolundandırlar. Tarihteki ilk Türk ve Türklerin soy ağacını sizler için derledik. İşte detaylar...