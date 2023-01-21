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Haberler Trend Sosyal medya bunu konuşuyor! 1 dakikada 6 petibör bisküvi yiyene 750 TL! Çok kolay sanılıyor ama yapabilen çıkmadı! "Ailecek denedik boğuluyorduk..."

Sosyal medya bunu konuşuyor! 1 dakikada 6 petibör bisküvi yiyene 750 TL! Çok kolay sanılıyor ama yapabilen çıkmadı! "Ailecek denedik boğuluyorduk..."

Sosyal medyada bir kullanıcının 6 adet bisküviyi ardı ardına yiyemediğini paylaşması üzerine bu durum gündem haline geldi. 'Ne var bunda 10 tane bile yerim' diyenlerin bile yapamaması üzerine binlerce kişi akıma katıldı.

takvim.com.tr
21.01.2023 12:46 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:46
Sosyal medya bunu konuşuyor! 1 dakikada 6 petibör bisküvi yiyene 750 TL! Çok kolay sanılıyor ama yapabilen çıkmadı! Ailecek denedik boğuluyorduk...

Sosyal medyada ortaya çıkan bisküvi yeme yarışması ortalığı karıştırdı. Bir kullanıcının 6 petibör bisküviyi 1 dakika içinde yemeye çalışıp yapamaması üzerine paylaştığı gönderi büyük ilgi gördü. Kullanıcılar kulağa kolay gelen bu deneyi yerine getirmek için gerekli çalışmalara başladı. Fakat kimse başarılı olamadı. Sosyal medyada kendinden oldukça emin kişiler bile 6 bisküviyi 1 dakika içinde yiyememenin şaşkınlığını yaşıyor. Ailesiyle birlikte boğulma tehlikesi geçirenlerden tutun da bu işi ticarete dökenlere kadar birçok kişi bu yeni trendi deniyor. İzmir'de 6 adet bisküvi yiyebilene 750 TL vereceğini söyleyen bir satıcı bile bulunuyor! Peki, siz 1 dakika içerisinde sadece 6 adet bisküviyi yiyebilir misiniz? İşte kullanıcıların başına gelenler...

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Sosyal medya bunu konuşuyor! 1 dakikada 6 petibör bisküvi yiyene 750 TL! Çok kolay sanılıyor ama yapabilen çıkmadı! Ailecek denedik boğuluyorduk...

Giderek büyüyen akım sonrası kimse başarılı olamayınca İzmir'de yaşayan bir satıcı durumu ticarete döktü.

Sosyal medya bunu konuşuyor! 1 dakikada 6 petibör bisküvi yiyene 750 TL! Çok kolay sanılıyor ama yapabilen çıkmadı! Ailecek denedik boğuluyorduk...

Bir satıcı pankarta ' 1 dakikada 6 adet bisküvi yiyene 750 TL' yazarak tezgah açtı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! 1 dakikada 6 petibör bisküvi yiyene 750 TL! Çok kolay sanılıyor ama yapabilen çıkmadı! Ailecek denedik boğuluyorduk...

Deneyenlerden kimsenin başarılı olamamsı sosyal medyada büyük şaşkınlığa yol açtı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! 1 dakikada 6 petibör bisküvi yiyene 750 TL! Çok kolay sanılıyor ama yapabilen çıkmadı! Ailecek denedik boğuluyorduk...

Herkesin ilk önce kolaylıkla yiyebileceğini düşünere katıldığı bu akım daha 5. hatta 4. bisküvide son buldu.

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