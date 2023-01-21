Sosyal medya bunu konuşuyor! 1 dakikada 6 petibör bisküvi yiyene 750 TL! Çok kolay sanılıyor ama yapabilen çıkmadı! "Ailecek denedik boğuluyorduk..."

Sosyal medyada ortaya çıkan bisküvi yeme yarışması ortalığı karıştırdı. Bir kullanıcının 6 petibör bisküviyi 1 dakika içinde yemeye çalışıp yapamaması üzerine paylaştığı gönderi büyük ilgi gördü. Kullanıcılar kulağa kolay gelen bu deneyi yerine getirmek için gerekli çalışmalara başladı. Fakat kimse başarılı olamadı. Sosyal medyada kendinden oldukça emin kişiler bile 6 bisküviyi 1 dakika içinde yiyememenin şaşkınlığını yaşıyor. Ailesiyle birlikte boğulma tehlikesi geçirenlerden tutun da bu işi ticarete dökenlere kadar birçok kişi bu yeni trendi deniyor. İzmir'de 6 adet bisküvi yiyebilene 750 TL vereceğini söyleyen bir satıcı bile bulunuyor! Peki, siz 1 dakika içerisinde sadece 6 adet bisküviyi yiyebilir misiniz? İşte kullanıcıların başına gelenler...