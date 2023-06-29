Son noktayı koydu! “Kurban eti böyle yenmeli..." Canan Karatay en lezzetli, lokum gibi et için açıkladı!
Prof. Dr. Canan Karatay'ın et pişirme ile ilgili açıkladığı bilgiler sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Kurban etini yemeden önce bunlara mutlaka dikkat edin! İşte Canan Karatay'ın kurban eti hakkında açıklamaları... Prof. Dr. Canan Karatay, etin kızartma veya ızgara gibi yüksek ısıda pişirilmesini önermemektedir. Yüksek ısıda pişirme işlemi, etteki proteinin ve yağın oksidasyonunu artırabilir ve zararlı bileşiklerin oluşumuna neden olabilir.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay kurban eti hakkında açıklamaları gündeme geldi. Kurban kesildikten sonra dikkat etmeniz gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Karatay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Canan Karatay'ın kurban eti hakkında açıklamaları...
Prof. Dr. Canan Karatay, proteinin vücuda doğal yolla girmesi gerektiğini belirterek bu yüzden kurban etinin yağıyla yenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ünlü doktor, hanımlara "Et alırken yağsız almayın" uyarısında bulundu ve kurban eti pişirme usullerini de anlattı.
Karatay, kurban etini pişirme usullerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eti yakarsak, kızartırsak tehlikeli olur. Özellikle iç organları, yağları proteinle beraber tüketmek çok önemlidir. Vücudumuzda, bütün hücrelerimizde yalnız protein ve yağ vardır. Doğa bunu bu şekilde öngörmüştür.Hayvanlarda da aynıdır. Eti yağıyla birlikte tüketmek tehlikeli değil, insanlar korkmasın" diye konuştu.
"ETİ YAĞIYLA YEDİĞİMİZ ZAMAN HAZMI KOLAY OLUYOR"
"Beyaz ette de kolesterol var. Hiç bu söylendi mi şimdiye kadar? 'Balıktüketin' deniliyor. Balıkta kırmızı etten daha fazla kolesterol var. Onu biliyor musunuz? Tamam Omega 3 de var. Diğer hayvanların yağında da Omega 3 var. 'Yağsız et yiyin' deniliyor. Esasında faydalı olan Omega 3'ün bulunduğu kısım attırılıyor. Bir furya çıkarıldı, tamamen temele dayanmayan bir şey. Hanımlar gidiyor kasaba, 'aman yağsız kısmından verin' diyerek et alıyor."