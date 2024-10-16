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Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Emeklilerin dört gözle beklediği maaş zammı süreci, her yıl olduğu gibi 2025'e de damgasını vuracak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren kritik bir dönem başladı. Enflasyon oranlarına bağlı olarak yapılan maaş artışları, vatandaşların alım gücünü koruma adına büyük bir önem taşıyor. 2024'ün ikinci yarısında yapılan zamla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltilmiş ve bu artış milyonların biraz da olsa nefes almasını sağlamıştı.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:18
Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında enflasyon oranını %2,97 olarak açıkladı. Buna ek olarak, Temmuz ve Ağustos aylarındaki enflasyon oranları sırasıyla %3,23 ve %2,47 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif zam oranı şimdiden %8,90'a ulaştı. Ancak bu oran, Ocak 2025'te maaşlara yansıtılacak ve Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait enflasyon oranları da bu hesaba dahil edilecek. Dolayısıyla net zam oranı için gözler TÜİK'in yıl sonu verilerine çevrildi.

Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon oranlarının her ay açıklanması, emekliler açısından maaşlarda nasıl bir artış olacağı konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Eylül ayında açıklanan %2,97'lik oran, yıl sonuna kadar birikimli olarak hesaplanacak ve bu oranlar maaşlara doğrudan yansıyacak. Özellikle, emekliler açısından ekonomik istikrar ve enflasyon oranları büyük önem taşıyor.

Son enflasyona göre SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

2025 Yılında Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan zamlarla emekliler, ekonomik koşullara göre maaşlarında artış bekliyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına %24,73 oranında zam yapılmıştı. Memur emeklileri ise %19,31 oranında zam aldı. Bu zamlarla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükselmişti. 2025 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri de dikkate alınarak, yeni zam oranlarının belirlenmesi bekleniyor.

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