ŞOK 17-23 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu haftanın indirimleri belli oldu! Spor aletleri, Wag maşası, giyim, ev ürünleri...
ŞOK'un yeni kataloğu yayımlandı. Peki ŞOK 17-23 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğun neler var?2 Kapaklı Sürgülü Gardırop Atlantik Cam /Antrasit, Tekerlekli Kapaklı Erzak Dolabı Atlantik Çam, Xiaomi Airfryer, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici, Spor aletleri, Wag maşası, giyim, ev ürünleri...
17.05.2023 21:16 - Son Güncelleme: 17.05.2023 21:16
ŞOK marketlerinde bu haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. ŞOK 17-23 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Çarşamba gününden itibaren geçerli ürünler tek tek katalogda paylaşıldı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var?