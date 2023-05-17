ŞOK 17-23 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu haftanın indirimleri belli oldu! Spor aletleri, Wag maşası, giyim, ev ürünleri...

ŞOK marketlerinde bu haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. ŞOK 17-23 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Çarşamba gününden itibaren geçerli ürünler tek tek katalogda paylaşıldı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var?