Sizin de binlerce lira borcunuz çıkabilir! Aman dikkat! E-devlet üzerinden hemen bakın!

Vatandaşlar borç sorgulamaları için e-devleti kullanabilirler. Bu kapsamda o borçlar arasında yer alan GSS ödemeleri her vatandaşın bütçesini zorlamakta. Borcu olan kişiler primlerini nasıl ödeyeceklerinin yollarını arıyor. Bazı vatandaşlar ise borcunun olmasından habersiz. E-devletten borç sorgulaması nasıl yapılır? Detaylar haberin devamında.