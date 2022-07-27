Sizin de binlerce lira borcunuz çıkabilir! Aman dikkat! E-devlet üzerinden hemen bakın!
Aman dikkat! Sizin de binlerce lira borcunuz çıkabilir! E-devlet üzerinden hemen bakın! Geçtiğimiz sene vatandaşlara yapılandırma hakkı tanındı ve pek çok vatandaş borçlarını ödeme fırsatı buldu. Ancak bu hal herkesi harekete geçirmedi zira pek çok vatandaş borcu olmasından habersiz hayatına devam etmektedir. Hal bu tür olunca devlet doğrultusundan duyurular yayınlanmaya başlandı.
Vatandaşlar borç sorgulamaları için e-devleti kullanabilirler. Bu kapsamda o borçlar arasında yer alan GSS ödemeleri her vatandaşın bütçesini zorlamakta. Borcu olan kişiler primlerini nasıl ödeyeceklerinin yollarını arıyor. Bazı vatandaşlar ise borcunun olmasından habersiz. E-devletten borç sorgulaması nasıl yapılır? Detaylar haberin devamında.
Buna göre her bireyin e-devlet üzerinden borç sorgulaması yapması istendi. Bu sayede haksız yere borçlanan vatandaşlarda itiraz etme hakkı bulabilecekler.
E-Devlet Borç Sorgulaması
Vatandaşlar ne kadar borcu olup olmadığını e-devletten hemen öğrenebilecekler. Vatandaşların Genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı da bu sayede rahatça meydana çıkacak.
Borcu tespit edilen vatandaşlar bağlamında ise değişik seçenekler bulunuyor. Ödeme hali olmayan ve bunu ispatlayan kişilerin GSS borcu ertelenebiliyor. Bunun amacıyla da yapılması gerekli olanlar var.
Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşların bunu kanıtlayabilmesi amacıyla bir test yaptırması isteniyor. İlk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilerek gelir testi beyhemen bulunmaları şart.