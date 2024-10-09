Siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlık! Uzmanlar uyarıyor

Günlük hayatınızda rutin haline getirdiğiniz bazı alışkanlıklar daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Uzmanlar siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olabilecek alışkanlıkları açıkladı! İşte yaşlanmaya ivme kazandıran o alışkanlıklar...

Cildi güneşten korumamak Erken yaşlanmayı önlemek için cildinizi ve gözlerinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanız gerekiyor. Dermatolog Dr. Ivy Lee, "Büyük güneş gözlükleri takmayan veya güneş kremini kirpik diplerine kadar sürme alışkanlığı olmayanlar, güneş hasarına ve elastikiyet kaybına maruz kalabilirler." diyor. Bu noktada güneş yaşlanmayı hızlandıran bir etken olarak dikkat çekiyor.