Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı yapacak. Aşçı, temizlik görevlisi, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi olarak işe girmek isteyenlere müjde! Başvurular bugün itibariyle sinav.diyanet.gov.tr adresinden alınmaya başlandı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ekranı, şartlar ve kadro-kontenjan dağılımı...