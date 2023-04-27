Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023
Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 4 bin 38 personel alımı yapılacak. Peki Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar!
Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı yapacak. Aşçı, temizlik görevlisi, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi olarak işe girmek isteyenlere müjde! Başvurular bugün itibariyle sinav.diyanet.gov.tr adresinden alınmaya başlandı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ekranı, şartlar ve kadro-kontenjan dağılımı...
DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı başvuruları 27 Nisan'da başladı. Adaylar başvurularını 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar yapabilecek.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4538 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.