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Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023

Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 4 bin 38 personel alımı yapılacak. Peki Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar!

27.04.2023 11:46 - Son Güncelleme: 27.04.2023 13:52
sinav.diyanet.gov.tr: Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar! Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı yapacak. Aşçı, temizlik görevlisi, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi olarak işe girmek isteyenlere müjde! Başvurular bugün itibariyle sinav.diyanet.gov.tr adresinden alınmaya başlandı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ekranı, şartlar ve kadro-kontenjan dağılımı...

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sinav.diyanet.gov.tr: Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar! Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023

DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı başvuruları 27 Nisan'da başladı. Adaylar başvurularını 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar yapabilecek.

sinav.diyanet.gov.tr: Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar! Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4538 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

sinav.diyanet.gov.tr: Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar! Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

sinav.diyanet.gov.tr: Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar! Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

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