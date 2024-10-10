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Simpsonlar'ın ürkütücü kehanetlerinin ardındaki gerçek ne? Dizinin baş yapımcısı açıkladı!

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizisi olan<strong> "Simpsonlar"</strong> (The Simpsons), izleyicilerine yıllardır gelecekte gerçekleşecek olayları tuhaf bir şekilde tahmin etme yeteneği ile sürprizler sunmaya devam ediyor. Donald Trump'ın başkanlık dönemi ve 2020'deki katil eşek arısı istilası gibi öngörülemez olayları daha gerçekleşmeden haber verme kabiliyeti, bu popüler çizgi filmi her daim dikkat çeken bir yapım haline getiriyor.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:19 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:57
Simpsonlar’ın ürkütücü kehanetlerinin ardındaki gerçek ne? Dizinin baş yapımcısı açıkladı!

Ünlü sitcom çizgi dizisi Simpsonlar (The Simpsons), yayınlandığı yıllar boyunca birçok önemli olayı "öngörmesi" ile dikkat çekiyor. Dizi, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasından akıllı saatlerin ortaya çıkışına kadar modern tarihin önemli anlarını adeta tahmin etmiş gibi görünüyor. Bu durum, Simpsonlar'ı sadece bir çizgi dizi olmaktan çıkararak kültürel bir fenomen haline getirdi.

Simpsonlar’ın ürkütücü kehanetlerinin ardındaki gerçek ne? Dizinin baş yapımcısı açıkladı!

Kehanetlerin Arkasındaki Gerçek

Simpsonlar'ın baş yapımcısı Matt Selman, dizinin bu kehanetlerinin ardındaki sırları açıklamak amacıyla medyanın karşısına geçti. Selman, "Simpsonlar, toplumun ve kültürün özünü yansıtma konusunda bir yetenek geliştirdi. Yazdığımız hikayeler, gerçek hayatta yaşanan olaylardan esinlenerek şekilleniyor. Bu, çoğu zaman insanların yaşamakta olduğu sorunları mizahi bir dille anlatmamızdan kaynaklanıyor" dedi.

Simpsonlar’ın ürkütücü kehanetlerinin ardındaki gerçek ne? Dizinin baş yapımcısı açıkladı!

Selman, dizi yazarlarının dikkatli gözlemleri sayesinde, günümüz olaylarını ve olası gelişmeleri önceden görebildiklerini belirtti.

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