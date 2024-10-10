Simpsonlar’ın ürkütücü kehanetlerinin ardındaki gerçek ne? Dizinin baş yapımcısı açıkladı!

Ünlü sitcom çizgi dizisi Simpsonlar (The Simpsons), yayınlandığı yıllar boyunca birçok önemli olayı "öngörmesi" ile dikkat çekiyor. Dizi, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasından akıllı saatlerin ortaya çıkışına kadar modern tarihin önemli anlarını adeta tahmin etmiş gibi görünüyor. Bu durum, Simpsonlar'ı sadece bir çizgi dizi olmaktan çıkararak kültürel bir fenomen haline getirdi.