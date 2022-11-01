Şiddetli sağanak, sel, sis, heyelan! Ne ararsanız var! Meteoroloji'den PEŞ PEŞE kırmızı alarm! 1-8 Kasım 2022 GÜNCEL HAVA DURUMU
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan Sis etkisini sürdürüyor. Oluşan sis nedeniyle bazı Vapur ve motor seferleri de iptal edildi. Yaşanan iptaller nedeniyle motor seferleri önünde yoğunluk oluştu. 1 Kasım itibariyle ülke genelinde etkili olan hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili peş peşe uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2022 hava durumu tahminleri açıklandı. O illerde yaşanacak şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlara ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Bin 500 metrenin üzerinde olan yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ya da kar beklendiği belirtildi. İşte 1 Kasım 2022 il il hava durumu ve konu hakkında tüm detaylar..
İSTANBUL'DA ULAŞIM FELÇ
İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.
1 KASIM 2022 PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde, 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
RİZE VE ARTVİN İÇİN UYARI
Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde, 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.