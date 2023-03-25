Sıcak havalara aldanmayın. Kış asıl şimdi geliyor. Çarşamba gününü işaret ettiler. Kar boran derken... 3 bölgeyi birden saracak. Hava durumu raporları herkesin günlük rutinlerini etkileyen önemli bir konu haline geliyor. Son değerlendirmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı ve yağmurlu havalar bazı illerimizde ilerleyen günlerinde hakim olacak. Ek olarak, uzmanlar bazı bölgelerimizde kar yağışı bekleniyor.