Sıcak havalara aldanmayın! Kış asıl şimdi geliyor! Çarşamba gününü işaret ettiler! Kar boran derken... 3 bölgeyi birden saracak!
Mart ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sıcak ve soğuk günleri ardı ardına yaşıyoruz. Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına kilitlendi. Günümüzde hava durumu tahminleri milyonlarca insanın günlük hayatında önemli bir yer tutuyor. Özellikle kış aylarında yapılan uyarılar yakından takip ediliyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda pazar gününden itibaren ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava görülecek.
25.03.2023 10:01 - Son Güncelleme: 25.03.2023 10:02
Sıcak havalara aldanmayın. Kış asıl şimdi geliyor. Çarşamba gününü işaret ettiler. Kar boran derken... 3 bölgeyi birden saracak. Hava durumu raporları herkesin günlük rutinlerini etkileyen önemli bir konu haline geliyor. Son değerlendirmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı ve yağmurlu havalar bazı illerimizde ilerleyen günlerinde hakim olacak. Ek olarak, uzmanlar bazı bölgelerimizde kar yağışı bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre, 29 Mart Çarşamba günü ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini gösterecek.