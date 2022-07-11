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SGK’ya bildir yüksek maaş al! Emekli maaşınızı arttıran gizli formül! Bunu kimse bilmiyordu! Prime esas kazanç etkiliyor!

Geçim sıkıntıları nedeniyle aynı anda iki işten aniden çalışanların adedi her geride bıraktığımız gün artıyor. Öte yandan bu vatandaşların işverenleri doğrultusundan SGK'ya bildirilmesinde de bir engel yok. Burada dikkat edilmesi gereken koşul ise aynı anda diğer işyerinde çalışmaya engel bir durumun söz hususu olmaması. Aksi takdirde tazminatsız olarak işten çıkarılma bile söz hususu olabilir.

takvim.com.tr
11.07.2022 11:12 - Son Güncelleme: 11.07.2022 11:12
SGK’ya bildir yüksek maaş al! Emekli maaşınızı arttıran gizli formül! Bunu kimse bilmiyordu! Prime esas kazanç etkiliyor!

Vatandaşların merak ettiği konular arasında çok prim ödemenin emekli maaşlarını ne yönde etkileyeceği oluyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde çoğu değişik ölçüt dikkate alındığında prim şartının en kritik detaylar arsında yer aldığı biliniyor.

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SGK’ya bildir yüksek maaş al! Emekli maaşınızı arttıran gizli formül! Bunu kimse bilmiyordu! Prime esas kazanç etkiliyor!

Fakat çok fazla prim gününe sahip olmaktan ziyade yüksek kazanç olması gerekiyor. Bu amaçla primin çok olması değil kazancın yüksek olması gerekmektedir.

SGK’ya bildir yüksek maaş al! Emekli maaşınızı arttıran gizli formül! Bunu kimse bilmiyordu! Prime esas kazanç etkiliyor!

Örnek vermek gerek görülürse 7000 bin prim günü olan bir kişi, daha yüksek kazançla çalışan ve 5000 prim günü ile emekli olan bir vatandaştan daha az maaş alabilir.

SGK’ya bildir yüksek maaş al! Emekli maaşınızı arttıran gizli formül! Bunu kimse bilmiyordu! Prime esas kazanç etkiliyor!

Prim şartının dikkate alınmasında temel kazancın ne bulunduğu önemlidir. Çok prim ödemek emekli maaşına tesir etmeyeceği amacıyla emekli olurken maaşın artmasını sağlayacak başka yöntemlerin araştırılması daha yerinde olacaktır.

SGK’ya bildir yüksek maaş al! Emekli maaşınızı arttıran gizli formül! Bunu kimse bilmiyordu! Prime esas kazanç etkiliyor!

Bunun yanı sıra çalışırken daha yüksek kazançtan sigorta priminin yatırılması da emekli olurken büyük ehemmiyet taşıyor.

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