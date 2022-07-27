SGK duyurdu: Çalışan annelere 5.892,76 TL veriliyor! Ön başvurular kabul edilmeye devam ediyor!

SGK Eğitimli Bakıcı Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

SGK doğrultusundan tasarlanmış olan Eğitimli Bakıcı Desteği projesinden yararlanarak çocuğunun bakımını eğitimli bireylerin ellerine bırakmak ve bu esnada da hem kendini ilerletmek hem de aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla iş hayatına dönmek isteyen kadınların sağlamaları gereken hizmet müracaat şartları şu şekilde belirlendi: