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Haberler Trend SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!

SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!

SGK bağlamında bazı kurumlar vatandaşlara para yardımında bulunuyor. Bu anlamda kişilerin isimlerine yatan paralar bazen unutuluyor. Aralarında SGK'nın olduğu kurumlar, mümkün bir ihmalkarlık durumundan kaynaklı olarak hesaplarına para yatmış olmasına karşın haberi olmayan vatandaşlara, hesaplarını kontrol etmeleri için çağrıda bulundular.

takvim.com.tr
22.07.2022 10:36 - Son Güncelleme: 22.07.2022 10:36
SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!

Devletin gereksinim sahipleri ya da başka kategoriler altında yer alan vatandaşları bağlamında geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modelleri ve başka nakdi hizmetler, kişilerin isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda davette tespit edilen devlet kurumları, oluşturulan yardımların ya da başka ödemelerin unutulmuş olma ihtimalini ve bu amaçla de hesapların denetim edilmesi gerekliliğini duyurdular.

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SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!

Çağrı Yapıldı

Geliştirdiği projeler ve detaylı kategoriler altında yaptığı ödemeler ile ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan

SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!

SGK, yeni dönemde de milyonlarca vatandaşın hayatına tesir edecek hizmetler sunmaya devam ediyor. Sunduğu hizmetler kapsamında vatandaşlara çağrı yapan Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşları hesaplarını kontrol etmeye davet etti.

SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!

Yapılan açıklamalara göre SGK ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilen onlarca yardım kategorisinin, kişilerin haberi olmadan hesaplara yatmış olabileceği ve alakalı yardım tutarlarının hesaplarda öylece bekliyor olabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi.

SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!
Yapılan devlet yardımları nelerdir?
Devlet kurumları, detaylı faktörler kapsamında dezavantajlı sayılabilecek gruplarda yer alan vatandaşlara, birtakım başlıklar altında nakdi yardımlarda bulunmaktadır.
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