Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2023 YSK SEÇİM TAKVİMİ! 2023’te İstanbul, Ankara, İzmir hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? 2. tura nasıl kalınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.Yarınki resmi gazetede yayımlanacak bu kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."