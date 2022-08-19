Şans kapıyı çaldı! 1.330 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ fırsatı! İstanbul, Ankara, İzmir 2+1, 3+1 ucuz daire sahibi olun! Bu fırsat kaçmaz!
TOKİ başvuru tarihleri ve başvuru şartları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla detayları netleşen proje 81 ilde uygulanacak. TOKİ tarafından sunulan birçok daire fırsatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak 240 ay vadeyle uygun taksitlerle başlayan daire fırsatını duyanlar arama motorlarına yöneldi. 81 ilde başlayacak projede 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Peki, TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi ne zaman? TOKİ 2022 başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konut projesi vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. TOKİ sosyal konut başvuruları ile ilgili detaylar heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken "TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor, ev fiyatları ne kadar olacak?" soruları da gündeme geldi. Dar gelirli aileleri konut sahibi yapmayı amaçlayan projenin detayları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte, 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve başvuru tarihleri...
BAKAN KURUM'DAN TOKİ AÇIKLAMASI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuruları ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;
"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."
SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.
Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.
Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.
Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?
2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.