Salavat TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu ve anlamı! 100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?

SALAVAT'IN ÖNEMİ

Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ismi geçtiğinde getirilen dua olarak bilinen salavat- ı şerif, Hz. Peygamber'i (SAV) anma ve O'na (SAV) selam etme gibi bir anlama gelir.

Yüce Allah (CC) Ahzab Suresi 56. Ayette, "Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar;ey iman edenler, siz de ona salat ve sela okuyun" buyurarak Resullullah'a (SAV) salavat getirmemizi ister.