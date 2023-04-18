Salavat TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu ve anlamı! 100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?
Salavat getirmenin faziletleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Salavat-ı Şerif okunuşu ve anlamı.
18.04.2023 09:06 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:06
SALAVAT'IN ÖNEMİ
Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ismi geçtiğinde getirilen dua olarak bilinen salavat- ı şerif, Hz. Peygamber'i (SAV) anma ve O'na (SAV) selam etme gibi bir anlama gelir.
Yüce Allah (CC) Ahzab Suresi 56. Ayette, "Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar;ey iman edenler, siz de ona salat ve sela okuyun" buyurarak Resullullah'a (SAV) salavat getirmemizi ister.