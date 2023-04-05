Sahibinden satılık ev ilanı o ilimizi salladı! Satılık konut ilanını görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya karıştı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, komşularının gürültüsünden rahatsız olduğu için evini satılığa çıkardı ve balkonuna ilginç bir pankart astı. Satış ilanında, "Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazılıydı. Çorlu'nun Zafer Mahallesi'nde bir yıldır oturan Şeker, komşularının yaptığı gürültü nedeniyle site yönetimine şikayette bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade etti. Bunun üzerine polise başvuran Şeker, ancak sorunu çözmek için bir adım atılmadığını söyledi.