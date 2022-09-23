Sadakatiyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz burçlar belli oldu! Bu burçlarla evlenenin içi rahat olsun!
Sadakat, ilişkilerimizin her birinde hepimizin aradığı bir niteliktir. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ortaklarımız vb. olsun, sadakat onlara güvenmemize ve güvenmememize yardımcı olan bir şeydir. Ancak sadakatin insanlarda bulunması çok zor bir nitelik olduğuna hiçbir şüphe yoktur. İster aile ister arkadaş olsun, hayatımızda sadık insanların olmasını isteriz. Astrolojide de burçların özellikleri bunu yansıtır. İşte en sadık burçlar...
EN SADIK BURÇ HANGİSİ? EN SADIK BURÇLAR LİSTESİ
1- OĞLAK:
Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre en sadık burçların başında oğlak geliyor. Oğlak burcu erkeği, sevgilisinin kendisine güvenmesini ister. Bu nedenle tüm kartlarını açık oynar. Karşı taraftan da aynı şeffaflığı bekler.
Oğlak burcu sadakatini ispatlamak için çaba sarf etmez. O zaten ilişkinin ilk gününden itibaren partnerine karşı açık olduğu için, ilişkileri karşılıklı güvene dayanır. Oğlak burcunun günlük alışkanlıkları da ne kadar sadık olduğunu gösterir. Örneğin telefona şifre koymak, gizli konuşmalar yapmak, sosyal medya hesabına gelen mesajları gizlemek gibi şeyler oğlak burcuna göre değildir.
2-BOĞA
En sadık burçlar konusunda en önde gelen burçlardan üçüncü sırada kesinlikle bir Boğa burcudur. Kararlılığa değer veren bir burç varsa o da Boğa'dır. Yani, eğer Boğa size söz verirse, emin olun ki onlar buna bağlı kalacaklardır. Bu nedenle, ilişkiler söz konusu olduğunda, Boğa burcu güvenebileceğiniz ilk burç olmalıdır.