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Sadakatiyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz burçlar belli oldu! Bu burçlarla evlenenin içi rahat olsun!

Sadakat, ilişkilerimizin her birinde hepimizin aradığı bir niteliktir. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ortaklarımız vb. olsun, sadakat onlara güvenmemize ve güvenmememize yardımcı olan bir şeydir. Ancak sadakatin insanlarda bulunması çok zor bir nitelik olduğuna hiçbir şüphe yoktur. İster aile ister arkadaş olsun, hayatımızda sadık insanların olmasını isteriz. Astrolojide de burçların özellikleri bunu yansıtır. İşte en sadık burçlar...

takvim.com.tr
23.09.2022 11:23 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:23
Bu burçlarla evlenenin içi rahat olsun! Sadakatiyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz burçlar belli oldu!

Burçların ilişkilere bakış açısı, aynı zamanda bir sadakat ölçüsüdür. Örneğin bazı burçlar diğerlerine göre daha flörtöz oldukları için, sadakat konusunda sorun yaşayabilirler. Bazı burçlar ise çok çabuk bağlanırlar ve bağlılıklarını sadakatleriyle kanıtlarlar.

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Bu burçlarla evlenenin içi rahat olsun! Sadakatiyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz burçlar belli oldu!

EN SADIK BURÇ HANGİSİ? EN SADIK BURÇLAR LİSTESİ

1- OĞLAK:

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre en sadık burçların başında oğlak geliyor. Oğlak burcu erkeği, sevgilisinin kendisine güvenmesini ister. Bu nedenle tüm kartlarını açık oynar. Karşı taraftan da aynı şeffaflığı bekler.

Bu burçlarla evlenenin içi rahat olsun! Sadakatiyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz burçlar belli oldu!

Oğlak burcu sadakatini ispatlamak için çaba sarf etmez. O zaten ilişkinin ilk gününden itibaren partnerine karşı açık olduğu için, ilişkileri karşılıklı güvene dayanır. Oğlak burcunun günlük alışkanlıkları da ne kadar sadık olduğunu gösterir. Örneğin telefona şifre koymak, gizli konuşmalar yapmak, sosyal medya hesabına gelen mesajları gizlemek gibi şeyler oğlak burcuna göre değildir.

Bu burçlarla evlenenin içi rahat olsun! Sadakatiyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz burçlar belli oldu!

2-BOĞA

En sadık burçlar konusunda en önde gelen burçlardan üçüncü sırada kesinlikle bir Boğa burcudur. Kararlılığa değer veren bir burç varsa o da Boğa'dır. Yani, eğer Boğa size söz verirse, emin olun ki onlar buna bağlı kalacaklardır. Bu nedenle, ilişkiler söz konusu olduğunda, Boğa burcu güvenebileceğiniz ilk burç olmalıdır.

Bu burçlarla evlenenin içi rahat olsun! Sadakatiyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz burçlar belli oldu!

3- BAŞAK

Başaklar, belirsiz olamayacak veya birini belirsiz şartlar altında bırakamayacak kadar garanticidir. Eğer Başak burcu seviyorsa sadık kalacaktır. Ayrıca, Başaklar iş yaşamına odaklanmak istediğinden, özel hayatında karmaşa ve dram istemez.

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