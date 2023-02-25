Saç, ayak, el, yüz egzamasının kesin çözümü buymuş... Egzama düşmanı doğal mucize! İbrahim Saraçoğlu'ndan cildinizi mermer gibi yapacak formül!
Egzama; deride meydana gelen pullanma, kepeklenme, dökülme, kızarıklık ve bunlara benzer belirtiler ile kendini ortaya çıkaran bir hastalıktır. Düşünülenin aksine egzama bitkisel tedavilerle önemli ölçüde azaltılabilir. İşte İbrahim Saraçoğlu egzama tarifi.
Egzama düşmanı doğal mucize duyuruldu. Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi egzamadır. Çünkü bu hastalık neredeyse 10 kişiden 7'sinde görülür. Ayrıca egzamanın çok sayıda alt türü olduğu için oldukça yaygındır. Ayrıca egzamanın belirli nedeni olmadığı gibi kesin olan tedavi yöntemi de yoktur. Bu sebeple bitkisel yöntemlerle egzamayı önleyecek formüller aratılıyor. İşte Egzama düşmanı ve egzamayı geçiren sihirli formüller...
EGZAMA İÇİN DUT KÜRÜ
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ellerinde egzaması olan ve 20-25 yıldır uygulamadığı tedavi kalmamış onlarca insan tanıdığını, bazılarının ellerini suya değdiremez hale geldiğini görmüş ve onlara beyaz dut kurusu önermiş. Uygulamaya başlayanlar, başladıktan birkaç gün sonra egzama yaralarının kapandığını ve birkaç hafta sonra tamamen yok olduğunu ve ellerinin adeta pamuk olduğundan bahsetmişler. Saraçoğlu'nun egzamaya karşı önerdiği dut kürü tarifi şöyle:
EGZAMANIN DÜŞMANI DUT KÜRÜ NASIL YAPILIR?
Suyu kaynatın ve kuru dutları içine atın. 6 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Kap tutulabilecek kadar soğuduğunda egzamalı bölgeyi içine yerleştirin. Eğer kaba girmeyecek bir yerdeyse bir pamuğu karışıma emdirip egzamanın üzerine bant yardımıyla tutturabilirsiniz. 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.
Haftada 3 kere, 2 hafta boyunca uyguladığınız takdirde, egzamalarınız yavaşça sönerek kaybolacaktır. Her uyguladığınızda tarifi tekrarlamanız gerekiyor.
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