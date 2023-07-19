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Restoran dolandırıcılığına uyarı! QR KODLU MENÜLERE DİKKAT! Telefonunuzdan para çekebilir...

Dolandırıcılar, gerçek QR kodlarının üzerine yerleştirmek için sahte QR kodları yapıyor Bu kodlar sizi bir menüye götürmek yerine cihazınıza kötü amaçlı yazılım indirir ve konumunuzu ve kişisel bilgilerinizi çalar. Konuyla ilgili olarak tehlike uyarısı yapıldı. İşte QR kod dolandırıcılığına karşı dikkat etmeniz gerekenler...

takvim.com.tr
19.07.2023 18:50 - Son Güncelleme: 19.07.2023 18:50
Restoran dolandırıcılığına uyarı! QR KODLU MENÜLERE DİKKAT! Telefonunuzdan para çekebilir...

ABD Federal Soruşturma Bürosu, dolandırıcıların QR kodları üzerinden gizlice para çekmesi hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor. Kafeler ve restoranlar başta olmak üzere birçok yerde karşımıza çıkan QR kodların güvenli olup olmadığınızı anlamanız için bazı yöntemler bulunuyor. İşte QR kod dolandırıcılığına karşı almanız gereken önlemler...

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Restoran dolandırıcılığına uyarı! QR KODLU MENÜLERE DİKKAT! Telefonunuzdan para çekebilir...

1- Bilinmeyen QR kodlarını taramaktan kaçının: QR kodlar, herhangi bir bağlantıyı veya bilgiyi hızlıca paylaşmak için kullanışlıdır.

Restoran dolandırıcılığına uyarı! QR KODLU MENÜLERE DİKKAT! Telefonunuzdan para çekebilir...

Ancak, bilmediğiniz veya güvenmediğiniz kaynaklardan gelen QR kodlarını taramaktan kaçının. Bilgisayar korsanları, zararlı yazılımları yaymak veya kişisel verilerinizi çalmak için kötü niyetli QR kodları kullanabilir.

Restoran dolandırıcılığına uyarı! QR KODLU MENÜLERE DİKKAT! Telefonunuzdan para çekebilir...

2- Dikkatli olun ve QR kodunun kaynağını kontrol edin: Herhangi bir QR kodunu taramadan önce kaynağını dikkatlice kontrol etmek önemlidir.

Restoran dolandırıcılığına uyarı! QR KODLU MENÜLERE DİKKAT! Telefonunuzdan para çekebilir...

QR kodunu taramadan önce, markanın resmi web sitesi, ürün ambalajı veya güvendiğiniz bir kaynaktan doğrulama yapın.

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