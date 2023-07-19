Restoran dolandırıcılığına uyarı! QR KODLU MENÜLERE DİKKAT! Telefonunuzdan para çekebilir...
Dolandırıcılar, gerçek QR kodlarının üzerine yerleştirmek için sahte QR kodları yapıyor Bu kodlar sizi bir menüye götürmek yerine cihazınıza kötü amaçlı yazılım indirir ve konumunuzu ve kişisel bilgilerinizi çalar. Konuyla ilgili olarak tehlike uyarısı yapıldı. İşte QR kod dolandırıcılığına karşı dikkat etmeniz gerekenler...
19.07.2023 18:50 - Son Güncelleme: 19.07.2023 18:50
ABD Federal Soruşturma Bürosu, dolandırıcıların QR kodları üzerinden gizlice para çekmesi hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor. Kafeler ve restoranlar başta olmak üzere birçok yerde karşımıza çıkan QR kodların güvenli olup olmadığınızı anlamanız için bazı yöntemler bulunuyor. İşte QR kod dolandırıcılığına karşı almanız gereken önlemler...
QR kodunu taramadan önce, markanın resmi web sitesi, ürün ambalajı veya güvendiğiniz bir kaynaktan doğrulama yapın.