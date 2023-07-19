Restoran dolandırıcılığına uyarı! QR KODLU MENÜLERE DİKKAT! Telefonunuzdan para çekebilir...

ABD Federal Soruşturma Bürosu, dolandırıcıların QR kodları üzerinden gizlice para çekmesi hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor. Kafeler ve restoranlar başta olmak üzere birçok yerde karşımıza çıkan QR kodların güvenli olup olmadığınızı anlamanız için bazı yöntemler bulunuyor. İşte QR kod dolandırıcılığına karşı almanız gereken önlemler...