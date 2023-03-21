RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI 2023! Yeni, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, kısa, öz GİF'li, hareketli, Ramazan kutlama mesajları güzel sözler! Facebook, Whatsapp...
RESİMLİ 11 AYIN SULTANI RAMAZAN MESAJLARI 2023! En yeni, anlamlı, güzel Ramazan ayı kutlama mesajları bu adreste! 11 Ayın Sultanı Ramazan geliyor. Sevdiklerine Ramazan kutlama mesajları göndermek isteyenler ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmak isteyenler yeni, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, kısa, öz GİF'li, hareketli, Ramazan kutlama mesajlarını ve güzel sözleri araştırmaya başladı. İşte 2023 yılının en farklı Ramazan mesajları...
Ramazan mesajları son günlerin en çok araştırılan konusu arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Eşine, dostuna, akrabasına, arkadaşlarına Ramazan mesajları yollamak isteyenler ve Facebook, İnstagram, Whatsapp gibi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya hazırlananlar en güzel, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, kısa, öz GİF'li, hareketli, Ramazan kutlama mesajlarını sorguluyor. İşte resimli, farklı Ramazan mesajları...
RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI 2023
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!
Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar
Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…
Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…
Hoş geldin Ey Şehri Ramazan
Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.
Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar
Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.