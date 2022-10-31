Vav TV İzle
Haberler Trend Resimdeki papağanı 5 saniyede bulun! Eğer göremiyorsanız...

Resimdeki papağanı 5 saniyede bulun! Eğer göremiyorsanız...

Aslında optik illüzyon resimleri o kadar şaşırtıcıdır ki, her şey gözün önünde olmasına rağmen gözler aldatılır. Optik illüzyon resimlerini çözmek için keskin bir zihne sahip olmak çok önemlidir. Soruların cevabı ancak bu resimleri yakından inceledikten sonra bulunabilir. Görüldüğü takdirde bu resimler yardımıyla gözlem yeteneği ve IQ test edilebilir. Şimdi, mango yığınları arasında saklanan papağanı bakalım 5 saniyede bulabilecek misiniz?

takvim.com.tr
31.10.2022 13:38 - Son Güncelleme: 31.10.2022 13:38
Resimdeki papağanı 5 saniyede bulun! Eğer göremiyorsanız...

Resimdeki papağanı 5 saniyede bulabiliyor musunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Resimdeki papağanı 5 saniyede bulun! Eğer göremiyorsanız...

5 saniye içerisinde cevabı bulduysanız siz bir dahisiniz.

Resimdeki papağanı 5 saniyede bulun! Eğer göremiyorsanız...

Cevabı bulamadıysanız üzülmeyen diğer sefere daha şanslı ve iyi bir gözlemci olacağınıza eminiz.

Resimdeki papağanı 5 saniyede bulun! Eğer göremiyorsanız...

Görüntüde 3 gözlük takmış ayı bulunuyor. Peki sizce hangi ayı farklı?

Resimdeki papağanı 5 saniyede bulun! Eğer göremiyorsanız...

Üç ayıya da dikkatlice bakarsanız, ayılardan birinde çok küçük bir fark var. Ayıların hepsinin yüzü, kulakları, gözleri, gözlüğü ve ağzı aynıdır.

SON DAKİKA