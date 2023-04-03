Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız. İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek. Bir çiçek bahçesini gösteren bu resimde sizden arıyı bulmanız isteniyor. Hemen şunu belirtelim ki paylaştığımız yeni optik illüzyon kafanızın karışmasına neden olacak. Bahçede başarılı bir şekilde saklanmış arıyı bulamıyorsanız bulmacayı daha kolay bir hale getirmek için aşağıda ipuçları detaylıca verildi.