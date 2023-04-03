RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız! İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek!

Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız! İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek!

Gergely Dudas tarafından hazırlanan bu test sosyal medyada viral olurekn binlerce kişinin kafasını karıştırmayı başardı. Bu resim ilk olarak 2020 yılının ortalarında paylaşıldı ve kısa sürede viral olduğu görüldü. Güzel resim, çiçeklerle dolu bir çayırda güneşin tadını çıkaran sevimli çizgi hayvanlardan oluşuyor. Sizlere ise "Bu resimdeki gizli arıyı bulabilir misin?" sorusu yöneltiliyor. Sadece 10 saniyede arıyı bulanların başarıya ulaştığı ifade ediliyor.

03.04.2023 17:00 - Son Güncelleme: 03.04.2023 17:00
Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız! İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek!

Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız. İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek. Bir çiçek bahçesini gösteren bu resimde sizden arıyı bulmanız isteniyor. Hemen şunu belirtelim ki paylaştığımız yeni optik illüzyon kafanızın karışmasına neden olacak. Bahçede başarılı bir şekilde saklanmış arıyı bulamıyorsanız bulmacayı daha kolay bir hale getirmek için aşağıda ipuçları detaylıca verildi.

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Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız! İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek!

RESİMDEKİ ARIYI BULABİLİR MİSİN?

Resme tekrar dikkatlice bakın. Bu optik illüzyon resmindeki gizli arıyı bulabilir misiniz sorusu için meraklı arayış başladı.

Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız! İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek!

Resmin sağ üst köşesine yani saksı ve rakunun yanına bakın. Bu ipucunudan sonra gizli arıyı bulacağınızı umuyoruz.

Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız! İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek!

Hala bulamıyorsanız, endişelenmeyin. Bir ipucu daha almak için aşağıya doğru devam etmenizi tavsiye ediyoruz.

Resimdeki arıyı tırım tırım arayacaksınız! İddia ediyoruz ki üstün zekalılar bu IQ testini 10 saniye dolmadan çözecek!

İşte en büyük ipucunuz geldi. Herkesin merakla aradığı arı bir hayvan arka tarafına gizlendi.

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