PTT emeklinin borcunu kapatması için destek ödemelerine başladı! Emeklinin bankalara olan borcu kapatılıyor!

Artan masraflarına karşı banka kredilerini ve kredi kartlarını tüketimine ağırlık veren çoğu vatandaş ise borçlarını ödemek amacıyla yeterli nakit desteğini bulamıyor. Bu vatandaşların yardımına ise PTT koştu! Emeklilerin bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarının tekrardan yapılandırılacak rahatlıkla ödenmesi amacıyla makul krediler verilecek. İşte emekliyi banka borcundan kurtaracak borç kapatma kredileri