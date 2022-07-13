PTT emeklinin borcunu kapatması için destek ödemelerine başladı! Emeklinin bankalara olan borcu kapatılıyor!
Emeklinin çoğalan banka borçlarının kapatılması amacıyla PTT harekete geçti. Uygun geri ödeme seçenekleri ile sunulacak krediler kapsamında diğer bankalara olan borçları bağlamında bütün emeklilerin yapılandırma olanaklarından yararlanması sağlanıyor. Üstelik rahat bir geri ödeme planı ile sunulacak borç kapatma desteği PTT güvences ile bütün emekliler amacıyla kullanmak mümkün duruma getirildi.
Artan masraflarına karşı banka kredilerini ve kredi kartlarını tüketimine ağırlık veren çoğu vatandaş ise borçlarını ödemek amacıyla yeterli nakit desteğini bulamıyor. Bu vatandaşların yardımına ise PTT koştu! Emeklilerin bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarının tekrardan yapılandırılacak rahatlıkla ödenmesi amacıyla makul krediler verilecek. İşte emekliyi banka borcundan kurtaracak borç kapatma kredileri
Emeklinin Kredi, Kredi Kartı ve KMH Borcu Siliniyor!
PTT ve Aktif Bank işbirliği ile Emeklilere Borç Transferi Kredisi veriliyor. Bu sayede emekli kişilerin başka bankalara olan bütün borçlarından kurtarılmaları sağlanacak.
Emekli maaşınızı aldığınız bankadaki sahip olunan alakalı borçlarınız amacıyla 36 vadede rahatlıkla ödemek amacıyla bu borçları PTT - Aktif Bank ile tek çatı altında birleştirerek yeni oranlar üzerinden ödemeniz mümkündür.