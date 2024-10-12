"İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek gerek..." İşte bu hayat felsefesiyle hareket eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa'nın zirvesinde parlak bir isim. Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Razgatlıoğlu hakkında merak edilenleri listeledik...
5 yaşında motor kullanmaya başladı
5 yaşında motor üzerine çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 16'sında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olmaya hak kazandı. Arkadaşlarının okuma yazma öğrendiği dönemde kupa kaldıran başarılı isim, Avrupa'da adından sıkça söz ettiriyor.
Babasının izinden gidiyor
16 Ekim 1996'da Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya başladı. Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve şampiyonluk kazanmıştır.