"İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek gerek..." İşte bu hayat felsefesiyle hareket eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa'nın zirvesinde parlak bir isim. Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Razgatlıoğlu hakkında merak edilenleri listeledik...