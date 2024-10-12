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Portekiz'de tarih yazdı! WSBK Estoril 1. yarış şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Estoril'de gerçekleşen Dünya Superbike Şampiyonası 1. yarışında zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu. Son dönemlerde kazandığı şampiyonluklarla adından sıkça söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu kimdir? İşte Toprak Razgatlıoğlu'nun hayatı ve başarıları...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 21:09 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 21:11
Portekiz’de tarih yazdı! WSBK Estoril 1. yarış şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında?

"İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek gerek..." İşte bu hayat felsefesiyle hareket eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa'nın zirvesinde parlak bir isim. Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Razgatlıoğlu hakkında merak edilenleri listeledik...

Portekiz’de tarih yazdı! WSBK Estoril 1. yarış şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında?

5 yaşında motor kullanmaya başladı

5 yaşında motor üzerine çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 16'sında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olmaya hak kazandı. Arkadaşlarının okuma yazma öğrendiği dönemde kupa kaldıran başarılı isim, Avrupa'da adından sıkça söz ettiriyor.

Portekiz’de tarih yazdı! WSBK Estoril 1. yarış şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Babasının izinden gidiyor

16 Ekim 1996'da Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya başladı. Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve şampiyonluk kazanmıştır.

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