Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...

Başta başörtüsü ve tesettür olmak üzere İslami değerlerin bir parçasıymış görüntüsüyle kamuoyu önüne çıkarılan ve sonrasında davranış, fotoğraf ve videolarıyla mütedeyyin insanları ve İslam'ı zan altında bırakmak üzere gerçekleştiren bu isimler dikkat çekmeye ve büyük tepkilere neden oluyor.