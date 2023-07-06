Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...
Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu... Son zamanlarda ortaya çıkan sözde fenomenlerin, İslami değerlere yönelik çürütme ve değerlerin içini boşaltma amacı taşıyan çirkin operasyonları boşa çıkarıldı. Bu operasyonlar, özellikle dindar kesimleri hedef alarak TikTok, Instagram ve Twitter gibi platformları kullanan çevreler tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak, bu çirkin operasyonlarla ilgili yapılan araştırmalar, bu çevrelerin FETÖ ve Adnan Oktar terör örgütleriyle bağlantıları olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlantılar, şantaj, tehdit ve para sızdırma gibi suçları işleyen grupların varlığını ortaya koyuyor.
Sosyal medya ve muhalif medyada başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, foyası ortaya çıktı. Ünal'ın geçtiğimiz yıllarda Adana'da yapılan bir fuhuş operasyonunda yakalandığı ortaya çıktı. Pembe Panter lakabına sahip ve gerçek adı Ayşe B. olan, sözde fenomenin daha önce de Instagram üzerinden benzer paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
"PEMBE PANTER" İFŞA OLDU
Sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYA OPERASYONU
Son günlerde sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan ve ahlaksız pozlarıyla yüz binlerce takipçiye ulaştırılan Esra Rabia Ünal ve benzer profillerin bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.