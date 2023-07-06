Vav TV İzle
Haberler Trend Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...

Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...

Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu... Son zamanlarda ortaya çıkan sözde fenomenlerin, İslami değerlere yönelik çürütme ve değerlerin içini boşaltma amacı taşıyan çirkin operasyonları boşa çıkarıldı. Bu operasyonlar, özellikle dindar kesimleri hedef alarak TikTok, Instagram ve Twitter gibi platformları kullanan çevreler tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak, bu çirkin operasyonlarla ilgili yapılan araştırmalar, bu çevrelerin FETÖ ve Adnan Oktar terör örgütleriyle bağlantıları olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlantılar, şantaj, tehdit ve para sızdırma gibi suçları işleyen grupların varlığını ortaya koyuyor.

06.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 06.07.2023 11:22
Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...

Sosyal medya ve muhalif medyada başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, foyası ortaya çıktı. Ünal'ın geçtiğimiz yıllarda Adana'da yapılan bir fuhuş operasyonunda yakalandığı ortaya çıktı. Pembe Panter lakabına sahip ve gerçek adı Ayşe B. olan, sözde fenomenin daha önce de Instagram üzerinden benzer paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...

"PEMBE PANTER" İFŞA OLDU

Sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...

Bolhatoğlu'nun fuhuş operasyonunda "Pembe Panter" lakabını kullandığı öğrenildi. Son günlerde görüntüsü ile bağdaşmayan davranış ve pozlarla fenomenleştirilen Ayşe Bolhatoğlu'nun gerçek kimliği deşifre oldu.

Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...

SOSYAL MEDYA OPERASYONU

Son günlerde sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan ve ahlaksız pozlarıyla yüz binlerce takipçiye ulaştırılan Esra Rabia Ünal ve benzer profillerin bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.

Pembe Panter Ayşe ifşası ile sosyal medyada infial yarattı! Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? Meğer twerk videosu...

Başta başörtüsü ve tesettür olmak üzere İslami değerlerin bir parçasıymış görüntüsüyle kamuoyu önüne çıkarılan ve sonrasında davranış, fotoğraf ve videolarıyla mütedeyyin insanları ve İslam'ı zan altında bırakmak üzere gerçekleştiren bu isimler dikkat çekmeye ve büyük tepkilere neden oluyor.

SON DAKİKA