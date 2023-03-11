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Haberler Trend PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! 12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!

PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! 12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!

Deprem bölgesi ilan edilen 10 ile Sağlık Bakanlığınca isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak. Atama için başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi kontenjan, branş dağılımı, başvuru ekranını ve şartları araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm detayları açıkladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün ise 15 Mart. İşte tüm merak edilen detaylar.

11.03.2023 09:24 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:24
PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! 12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!

Deprem bölgesi ilan edilen 10 ile Sağlık Bakanlığınca isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak. Atama için başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi kontenjan, branş dağılımı, başvuru ekranını ve şartları araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm detayları açıkladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün ise 15 Mart. İşte tüm merak edilen detaylar.

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PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! 12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak." açıklamasında bulundu.

PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! 12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!

Bakan Koca, "Depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası başvuruları Personel Bilgi Sistemi üzerinden 15 Mart'a kadar yapılacak." dedi.

PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! 12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 İLDEN BİRİNDE HİZMET İÇİN İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! 12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

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