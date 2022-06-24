Paraya ihtiyacınız varsa kaçırmayın: SMS ile başvuranlara aylık 40 bin TL ve 100 bin TL para verilecek!

Düzenlenen tüketici kredisi kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Vakıfbank doğrultusundan duyurulmuş olan güncel gereksinim kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL, vade adedi 36 ay, faiz seviyesi ise yüzde 1,91 olarak belirlendi.