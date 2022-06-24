Paraya ihtiyacınız varsa kaçırmayın: SMS ile başvuranlara aylık 40 bin TL ve 100 bin TL para verilecek!
SMS ile başvuranlara aylık 40 bin TL ve 100 bin TL para verilecek... Türkiye'nin en mühim kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde nakit gereksinimleri çoğalan ve bu nedenden dolayı de gündelik yaşam akışı içinde baya bir sorun ile karşılan vatandaşlara, ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyası hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Vakıfbank'ın ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasının ayrıntıları
Enflasyon oranlarının artması sonrasında kişilerin nakde olan gereksinimlerinin yükselmesi aynı paralellikte oldu.
Alım güçleri düşen vatandaşlar, gündelik gereksinimlerini karşılayabilmek adına arayış içerisine girdiler. Bu noktada topa giren kamu bankası Vakıfbank, yeni dönemde geliştirmiş bulunduğu düşük faizli, uzun vadeli, ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasını duyurdu.
Geliştirdiği kampanyalar ve sunmuş olduğu kaliteli hizmetler yardımıyla müşteri miktarını günden güne arttırmayı başaran kamu bankası Vakıfbank, çoğalan nakit gereksinimleri için destek kampanyası düzenlediğini açıkladı.
Düzenlenen tüketici kredisi kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Vakıfbank doğrultusundan duyurulmuş olan güncel gereksinim kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL, vade adedi 36 ay, faiz seviyesi ise yüzde 1,91 olarak belirlendi.