Para sizde aşk sizde! Bu ay onlara piyango vuracak! Haziran ayında... 2023 yılının en şanslı 4 burcu belli oldu!

Bu yılın en şanslı burçları açıklandı! Yılın ilk ve ikinci yarısında şanslı, paralı burçlar değişiyor. İlk yarısında Koç burçları şanslı olacak. Yay, Aslan, Terazi ve İkizler de çok şanslı günler sizi bekliyor. Yılın ikinci yarısından sonra ise boğa burcu atacağa geçiyor. Boğaların en şanslı dönemi başlıyor. Oğlak, Yengeç, Kova, Balık yılın ikinci yarısında çok şanslılar. Aslan, Terazi, Boğa ve Yengeç hem parada hem de aşkta çok şanslılar. İşte detaylar...