Pamukkale, Kamil Koç, Metro, Efe Tur, Ulusoy bilet fiyatları 2022! Şehirler arası otobüs bileti ne kadar oldu?

Otobüs bileti fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası otobüs bileti fiyatları tavan yaptı. Bilet fiyatları son iki ay içerisinde yüzde 65 zam yapıldı. Bilet fiyatları günlük değişim bile gösteriyor.