Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık

Aylık 3.284 TL Taksitli Taşıt Kredisi Fırsatı!

Ziraat Bankası, Taşıt Ürün Paketi ile yeni bir araç satın alacaklar için uygun taksit oranları ile kredi sağlıyor. Bu kapsamda esnek ödeme koşulları ile vatandaşların diledikleri aracı kolayca satın almaları sağlanacak.