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Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık

Otomobil fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Sektörde yaşanan çip krizi ve küresel piyasalardaki diğer sorunların yanı sıra Türkiye'de artan döviz kuru, yüksek vergiler ve enflasyon gibi ekonomik sorunlar araç fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Ziraat Bankası ise bu koşullarda araç sahibi olmak isteyenler için uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile kredi sağlamayı hedefliyor. Aylık düşük taksit ödeyerek araç sahibi olmak isteyenler için ayrıcalıklar duyuruldu.

takvim.com.tr
21.06.2022 09:16 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:16
Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık

Otomobil fiyatlarının alev almasının ardından Ziraat Bankası taşıt kredisi avantajını duyurdu! Taşıt Ürün Paketi ile sıfır km veya ikinci el araç satın almak isteyenlere cazip kredi fırsatı sunulacak. Uygun faiz oranları ve bütçeye uygun ödeme seçenekleri ile otomobil satın almak isteyenlere destek verilecek. İşte en uygun taşıt kredisi fırsatı

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Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık

Ziraat Bankası Taşıt Ürün Paketi Özellikleri

Otomobil sahibi olmak isteyenler için ister 0 km ister 2. el araçlar için kamu bankası kredi desteği sağlayacak. Ziraat Bankası Taşıt Kredisi kapsamında, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleri ile kredi sunulacak.

Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık

Uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak vatandaşların dilediği aracı rahatça satın almaları için finansman sağlanması hedeflenmektedir. Yüzde 1,59 faiz oranları ile kullandırılacak kredi kapsamında aylık taksit oranları ise oldukça düşük.

Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık

Aylık 3.284 TL Taksitli Taşıt Kredisi Fırsatı!

Ziraat Bankası, Taşıt Ürün Paketi ile yeni bir araç satın alacaklar için uygun taksit oranları ile kredi sağlıyor. Bu kapsamda esnek ödeme koşulları ile vatandaşların diledikleri aracı kolayca satın almaları sağlanacak.

Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık

100.000 TL taşıt kredisi kapsamında yapılan örnek hesaplamaya göre, %1,59 faiz oranı ve 48 ay vade seçenekleriyle aylık taksit oranı 3.284,45 TL olarak hesaplanmıştır. Bütçenize uygun ödeme koşulları ile hayallerinizdeki araca kavuşabilirsiniz.

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