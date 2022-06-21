Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık
Otomobil fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Sektörde yaşanan çip krizi ve küresel piyasalardaki diğer sorunların yanı sıra Türkiye'de artan döviz kuru, yüksek vergiler ve enflasyon gibi ekonomik sorunlar araç fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Ziraat Bankası ise bu koşullarda araç sahibi olmak isteyenler için uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile kredi sağlamayı hedefliyor. Aylık düşük taksit ödeyerek araç sahibi olmak isteyenler için ayrıcalıklar duyuruldu.
21.06.2022 09:16 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:16
Otomobil fiyatlarının alev almasının ardından Ziraat Bankası taşıt kredisi avantajını duyurdu! Taşıt Ürün Paketi ile sıfır km veya ikinci el araç satın almak isteyenlere cazip kredi fırsatı sunulacak. Uygun faiz oranları ve bütçeye uygun ödeme seçenekleri ile otomobil satın almak isteyenlere destek verilecek. İşte en uygun taşıt kredisi fırsatı